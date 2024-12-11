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Мэр Оренбурга отправился добровольцем в зону СВО
Сегодня, 14:44
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Мэр Оренбурга отправился добровольцем в зону СВО

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Его место займет первый заместитель.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин отправился добровольцем в зону спецоперации. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По его словам, место Салмина на посту мэра города займет его первый заместитель. Паслер отметил, что все проекты в Оренбурге будут продолжены, а контроль за городом со стороны региона будет усилен. Он также назвал поступок Салмина серьезным решением.

Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области

Ранее мы сообщали, что в России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий.

Фото: Telegram / Салмин. Напрямую

Теги: доброволец, оренбург, сергей салмин, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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