Мэр Оренбурга отправился добровольцем в зону СВО

Его место займет первый заместитель.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин отправился добровольцем в зону спецоперации. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По его словам, место Салмина на посту мэра города займет его первый заместитель. Паслер отметил, что все проекты в Оренбурге будут продолжены, а контроль за городом со стороны региона будет усилен. Он также назвал поступок Салмина серьезным решением.

Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно. Денис Паслер, губернатор Оренбургской области

Ранее мы сообщали, что в России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий.

Фото: Telegram / Салмин. Напрямую