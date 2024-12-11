В России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Власти раскрыли детали получения россиянином права на льготы.

Российское правительство упростило порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте кабинета министров. Чиновники указали, что речь идет о гражданах, которые по собственной воле пошли в вооруженные формирования, созданные по решению региональных или федеральных органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции. Удостоверение для таких категорий населения будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и их права на полагающиеся по закону льготы.

Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. пресс-служба кабмина

В постановлении упоминается о том, воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона страны, в котором доброволец состоит на воинском учёте. Этот процесс для человека будет происходить в беззаявительном порядке. Устанавливается, что со дня получения таких документов в 10-дневных срок сотрудники таких военкоматов будут обязаны проверить информацию и соотнести ее с установленными требованиями. Далее комиссии региональных военкоматов примут решение о выдаче заявителю удостоверения. Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу в руки, его родственникам или прочим лицам по имеющейся доверенности.

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Фото: Piter.tv