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В Госдуму внесли законопроект о статусе ветеранов для священнослужителей в зоне СВО
Сегодня, 9:54
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В Госдуму внесли законопроект о статусе ветеранов для священнослужителей в зоне СВО

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Статус предоставляется священнослужителям централизованных религиозных организаций и организаций, входящих в их структуру.

В Госдуму внесли законопроект о статусе ветеранов для священнослужителей в зоне СВО. Авторами проекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

В документе отмечается, что статус ветерана боевых действий предоставляется священнослужителям централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру. При этом должно быть письменное подтверждение руководящего органа о совершении не менее четырех месяцев богослужебной деятельности в зоне спецоперации. Речь идет также и о богослужении в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию РФ.

Ранее Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству.

Фото: Piter.tv

Теги: ветераны, госдума россии, законопроект, священнослужители, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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