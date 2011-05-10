Статус предоставляется священнослужителям централизованных религиозных организаций и организаций, входящих в их структуру.

В Госдуму внесли законопроект о статусе ветеранов для священнослужителей в зоне СВО. Авторами проекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

В документе отмечается, что статус ветерана боевых действий предоставляется священнослужителям централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру. При этом должно быть письменное подтверждение руководящего органа о совершении не менее четырех месяцев богослужебной деятельности в зоне спецоперации. Речь идет также и о богослужении в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию РФ.

Ранее Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству.

Фото: Piter.tv