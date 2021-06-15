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Петербургскую художницу подозревают в организации "тихих пикетов"
Сегодня, 20:51
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Петербургскую художницу подозревают в организации "тихих пикетов"

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Предположительно, Скочиленко заменила ценники в магазинах на листовки с информацией о событиях на Украине.

В Петербурге художница Александра Скочиленко стала подозреваемой в уголовном деле. Девушка, по версии следствия, заменила ценники в продуктовых магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал "Ротонда". 

После обыска Скочиленко везут на допрос. В отношении нее возбудили уголовное дело о распространении недостоверной информации о россйиской армии. Художнице грозит до трех лет лишения свободы. Предположительно, по версии следствия, Скочиленко заменила ценники в магазинах на листовки с информацией о событиях на Украине. СМИ сообщают, что девушка участвовала в пацифистском концерте. 

Ранее мы писали, что за дискредитацию армии оштрафовали более 30 петербуржцев. В суды поступил 51 материал по статье о дискредитации, из них 33 рассмотрели.

Фото: Telegram / Задержания Санкт-Петербург

Теги: армия, скочиленко, фейки, художница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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