За дискредитацию армии оштрафовали более 30 петербуржцев

В суды поступил 51 материал по статье о дискредитации, из них 33 рассмотрели.

С конца февраля в суды Петербурга направили более 4 700 административных дел по итогам несогласованных акций протеста. Так, по статье о дискредитации вооруженных сил РФ оштрафовали уже 33 человека, передают 8 апреля в объединенной пресс-службе судов города.

По статье об организации массового нахождения граждан в общественном месте, повлекшего нарушения порядка поступило 3 507 дело, уже рассмотрели 3076. По статье о нарушении правил проведения митинга поступило 1231 дело, а рассмотрели 1 038.

Из всех 4 789 поступивших дел рассмотрели 4 147. Штрафы выписали – 2885, арестовали – 915, назначили обязательные работы – 138. Прекратили 203 дела, вернули – 576, обжаловали – 1 686, а еще 66 отложили.

В суды поступил 51 материал по статье о дискредитации, из них 33 рассмотрели. Не оправдали никого — все получили штрафы.

Ранее мы писали, что на 30 тыс. рублей оштрафовали учительницу за пацифистский лозунг на сумке.

Фото: Piter.tv

