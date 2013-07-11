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На 30 тыс. рублей оштрафовали учительницу за пацифистский лозунг на сумке
Сегодня, 20:34
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На 30 тыс. рублей оштрафовали учительницу за пацифистский лозунг на сумке

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Суд назначил минимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ.

В четверг, 7 апреля, Куйбышевский суд Петербурга оштрафовал учительницу английского языка Екатерину Васильеву на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

В центре города 26 марта ее задержали из-за приклеенной ленты бумажного скотча с пацифистским лозунгом. Суд назначил минимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. После наказания девушке вернули сумку. 

Напомним, что сотрудники подошли к ней около 15:00 часов у входа в метро у Михайловской улицы. Правоохранители заявили, что задерживают за участие в скоплении граждан для выражения своего мнения по поводу происходящих событий. Сумку изъяли и сфотографировали в присутствии понятых. Девушке грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. 

Васильева добавила, что в отделе все было спокойно и вежливо, вину девушка не признает. В случае решения суда об административном наказании женщина собирается его обжаловать. Екатерина Васильева подчеркнула, что "сам по себе лозунг, нанесенный на мою сумку, не является чем-то незаконным". 

Ранее мы писали, что из-за пацифистского плаката на балконе на петербурженку составили протокол. Днем ранее правоохранители провели осмотр в квартире девушки, изъяли плакат и попросили ее объясниться.

Фото: Piter.tv
 

Теги: пацифистская надпись, сумка, учительница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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