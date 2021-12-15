Из-за пацифистского плаката на балконе на петербурженку составили протокол

Днем ранее правоохранители провели осмотр в квартире девушки, изъяли плакат и попросили ее объясниться.

На петербурженку составили протокол из-за пацифистского плаката, который она вывесила на балконе своей квартиры. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает правозащитная организация ОВД-Инфо* со ссылкой на адвоката девушки.

На девушку составили протокол по административной статье о дискредитации вооруженных сил России — часть 1 статьи 20.3.3 КоАП. Сергей Подольский, сотрудничающий с правозащитниками, представляет интересы петербурженки.

Напомним, что нарушение этой части статьи карается штрафом в размере от 30 до 50 тыс. рублей для физических лиц. Днем ранее правоохранители провели осмотр в квартире девушки, изъяли плакат и попросили ее объясниться.

Ранее мы писали, что суд Петербурга арестовал на 8 суток активистку, облившую себя красной краской. Петербурженку задержали 27 марта. Она вышла в белом платье на ступеньки здания Думской башни и облила себя красной краской со словами "Сердце кровью обливается".

Фото: Piter.tv

*внесена Минюстом в реестр иноагентов в России

