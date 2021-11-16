В Петербурге задержали учительницу из-за пацифисткой надписи на сумке

Правоохранители заявили, что задерживают за участие в скоплении граждан для выражения своего мнения по поводу происходящих событий.

На выходных петербургская учительница Екатерина Васильева осталась без сумки, на которой был наклеен бумажный скотч с пацифисткой надписью. Она возвращалась с музея с мужем, когда ее задержали сотрудники полиции, передает "Фонтанка" 28 марта.

По словам женщины, сотрудники подошли к ней около 15:00 часов у входа в метро у Михайловской улицы. Правоохранители заявили, что задерживают за участие в скоплении граждан для выражения своего мнения по поводу происходящих событий.

В отделении полиции на учительницу составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил. Отмечается, что сумку изъяли и сфотографировали в присутствии понятых. Девушке грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Васильева добавила, что в отделе все было спокойно и вежливо, вину девушка не признает. В случае решения суда об административном наказании женщина собирается его обжаловать. Екатерина Васильева подчеркнула, что "сам по себе лозунг, нанесенный на мою сумку, не является чем-то незаконным".

Добавим, что адвокат Васильевой Сергей Подольский сообщил о готовности оспаривать решение суда в случае, если не получится добиться прекращения дела.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге полиция задержала активистку, облившую себя красной краской.

Фото: pixabay