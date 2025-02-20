Грабитель 2 года проведет в колонии за отобранную силой сумочку на Шевченко

Мужчина подбежал к девушке со спины, ударил несколько раз, после чего вырвал из рук сумку.

Осужден грабитель, который открыто отобрал сумку у девушки на Васильевском острове. Об этом рассказала прокуратура Василеостровского района.

Суд установил, что подсудимый ночью 2 сентября 2024 года, находясь у дома 23, корпус 1 по улице Шевченко, увидев на безлюдной улице одинокую девушку, подбежал к ней со спины, ударил несколько раз, после чего вырвал из рук сумку, в которой находились деньги и ценное имущество. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Видео: прокуратура СПб