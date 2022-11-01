Петербурженка взяла "серебро" на Кубке мира по прыжкам на батуте

Соревнования проходили в Италии.

Петербурженка, воспитанница СШОР №1 Адмиралтейского района София Аляева стала призеркой второго этапа Кубка мира по прыжкам на батуте, – сообщает в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

На прошедших в Италии индивидуальных соревнованиях среди женщин девушка из Санкт-Петербурга заняла второе место, набрав 56,600 баллов.

Ранее мы рассказывали, что две петербурженки выступили на этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Мексике. Девушки Анна Конаныхина и Надежда Трифонова являются воспитанницами СШОР по водным видам спорта "Невская волна". В парных прыжках с другими российскими участницами петербурженки взяли бронзовые медали и 5-е место.

Также еще раньше стало известно, что сборная Петербурга по тэхвондо привезла с соревнований 39 золотых медалей. В общем зачете петербургская сборная заняла второе место, а юниоры (14-15, 16-17 лет), юноши и девушки (11-13 лет) заняли первые места в общекомандных зачетах.

Фото: Telegram / Пиотровский Online