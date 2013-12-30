Петербурженки выступили на этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Мексике

Девушки – воспитанницы "Невской волны".

Спортсменки из Северной столицы представили Россию на международных соревнованиях Кубка мира по прыжкам в воду, которые проходили в Мексике, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Анна Конаныхина и Надежда Трифонова – воспитанницы СШОР по водным видам спорта "Невская волна".

Анна в паре с уроженкой Москвы Александрой Кедриной в синхронных прыжках на вышке завоевали бронзовые медали. Надежда вместе с Ульяной Клюевой из Волгограда в синхронных прыжках на трамплине 3 метра заняли пятое место.

Обе пары завоевали лицензии для сборной России на Кубок мира в Китае в начале мая. Поздравляю с достойным результатом! Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что сборная Санкт-Петербурга одержала победу на первенстве России по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменок из 20 регионов России. Петербурженки продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли первое место в командном зачёте.

Фото: Telegram / Пиотровский Online