Сборная Петербурга одержала победу на первенстве России по спортивной гимнастике

В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменок.

Женская сборная Петербурга стала победителем на первенстве России по спортивной гимнастике среди юниоров КМС и МС. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменок из 20 регионов России. Петербурженки продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли первое место в командном зачёте.

Борис Пиотровский поздравил спортсменок с победой и опубликовал видео с церемонии награждения чемпионок.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ротенберг призвал игроков "Динамо" замолчать после победы СКА.

Видео: Telegram / Пиотровский Online