Сборная Петербурга одержала победу на первенстве России по спортивной гимнастике

Женская сборная Петербурга стала победителем на первенстве России по спортивной гимнастике среди юниоров КМС и МС. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменок из 20 регионов России. Петербурженки продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли первое место в командном зачёте.
Борис Пиотровский поздравил спортсменок с победой и опубликовал видео с церемонии награждения чемпионок.
Ранее Piter.TV сообщал, что Ротенберг призвал игроков "Динамо" замолчать после победы СКА.
Видео: Telegram / Пиотровский Online
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все