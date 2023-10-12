Сборная Петербурга по тэхвондо привезла с соревнований 39 золотых медалей

В общем зачете чемпионата она заняла второе место.

Спортсмены из петербургской сборной по Тэхвондо (ИТФ) привезли с чемпионата и первенства России 39 золотых медалей, – сообщает вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

В общем зачете петербургская сборная заняла второе место, а юниоры (14-15, 16-17 лет), юноши и девушки (11-13 лет) заняли первые места в общекомандных зачетах.

Сами соревнования – чемпионат и первенства России – проходили на федеральной территории "Сириус" с 19 по 23 марта. По словам Пиотровского, "Сириус-Арена" собрала свыше 1200 спортсменов из 42 регионов страны.

Поздравляю наших юных чемпионов! Вперед, Петербург! Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что петербуржцы завоевали медали на международном турнире по дзюдо в Тбилиси.

Фото: Telegram / Пиотровский Online