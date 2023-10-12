Сборная Петербурга по тэхвондо привезла с соревнований 39 золотых медалей

Спортсмены из петербургской сборной по Тэхвондо (ИТФ) привезли с чемпионата и первенства России 39 золотых медалей, – сообщает вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.
В общем зачете петербургская сборная заняла второе место, а юниоры (14-15, 16-17 лет), юноши и девушки (11-13 лет) заняли первые места в общекомандных зачетах.
Сами соревнования – чемпионат и первенства России – проходили на федеральной территории "Сириус" с 19 по 23 марта. По словам Пиотровского, "Сириус-Арена" собрала свыше 1200 спортсменов из 42 регионов страны.
Поздравляю наших юных чемпионов! Вперед, Петербург!
Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Ранее стало известно, что петербуржцы завоевали медали на международном турнире по дзюдо в Тбилиси.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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