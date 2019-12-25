Суд арестовал жителя Невского района, который избивал свою 7-летнюю дочь

Мужчина признался, что применял силу и к другому ребенку.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу Владимира Холопова, который обвиняется в избиении своей 7-летней дочери. Об этом 13 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Органы предварительного следствия установили, что родители девочки не позднее 8 мая 2021 года систематически били ребенка. У нее остались множественные гематомы спины, ног и рук. Кроме того, они нанесли ей психические страдания.

11 мая Холопова задержали и предъявили обвинение. Он признал свою вину и сообщил о том, что бьет еще одного несовершеннолетнего ребенка. Подсудимый останется под стражей до 10 июля 2021.

Напомним, девочку совсем одну заметили 8 мая, на всем ее теле были синяки. Оказалось, что ребенок проживает в полной семье, у девочки есть брат и сестра 11 и 13 лет. Матери 41 год, отцу – 45 лет, оба нигде официально не работают. Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV