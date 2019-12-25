В Петербурге задержали родителей 7-летней девочки, которую нашли всю в синяках

Предположительно, они могли избивать свою дочь шваброй.

Полицейские установили личность родителей 7-летней девочки, которую обнаружили одну в ресторане на Дальневосточном проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девочку совсем одну заметили 8 мая, на всем ее теле были синяки. Оказалось, что ребенок проживает в полной семье, у девочки есть брат и сестра 11 и 13 лет. Матери 41 год, отцу – 45 лет, оба нигде официально не работают. Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Мать и отца доставили в отдел полиции. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении, после чего поместили в изолятор.

Из квартиры изъяли швабру, которой родители, предположительно, могли бить маленькую дочку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Истязание".

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