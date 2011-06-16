Петербургский метрополитен отмечает 70-летие ретро-поездом и праздничными акциями

На станции "Площадь Восстания" представили восстановленные вагоны 1960-х годов, которые курсировали на первой линии метро.

Петербургский метрополитен празднует 70-летие масштабной программой мероприятий, центральным событием которой стал запуск ретро-состава на станции "Площадь Восстания". Именно эта станция в 1955 году завершала первый пусковой участок ленинградского метро, где сегодня в 16:30 начал курсировать восстановленный поезд из вагонов типов Е и ЕМ 1960-х годов.

Четыре исторических вагона, окрашенных в оригинальные цвета — салатовый верх, светло-синий низ и темно-синяя декоративная полоса — стали главным подарком городу к юбилею. В каждом вагоне размещена экспозиция, рассказывающая об истории метрополитена. Прибытие ретро-поезда сопровождалось модным дефиле от клуба "Ретроспектива", представившего коллекцию одежды 1950-1960-х годов.

Сегодняшние торжества воссоздают атмосферу радости и оптимизма, которая сопровождала открытие метро в Ленинграде. Подземные экспрессы стали символом нового этапа в развитии Северной столицы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Смольный

Праздничная программа также включает выстрел из пушки Петропавловской крепости в полдень, спецгашение художественного маркированного конверта в Музее истории денег и акцию "Письмо из сердца" на станции "Адмиралтейская", где пассажиры смогут отправить тематические открытки по всей России и в дружественные страны.

Ранее Piter.TV сообщал, что новые "Балтийцы" готовят к запуску на фиолетовой ветке метро Петербурга.

Фото: Смольный