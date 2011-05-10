Петербургский ученый помог выявить новые причины возникновения рака

Свое открытие он сделал в команде с московскими и американскими коллегами.

Ученые Института цитологии РАН, Московского физико-технического института, а также университета Южной Флориды и Гренобльского университета предложил внести в список признаков развития онкологии дисфункцию немембранных органелл – внутриклеточных структур. Об этом рассказали в "Вечернем Санкт-Петербурге".

По данным журналистов, новейшие подходы биоинформатики позволили продемонстрировать связь между нарушением немембранных органелл, клеточным старением и прогрессом нейродегенеративных заболеваний. Результаты этих исследований обнародовали в научном журнале Biochemical and Biophysical Research Communication.

Клеточное старение – это процесс, в ходе которого клетки теряют свою способность к делению и нормальному функционированию. Стареющие клетки могут накапливаться в тканях и органах и выделять вещества, вызывающие воспаление и повреждение тканей, что может способствовать развитию биологического старения, а также провоцировать развитие возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет, рак и нейродегенеративные расстройства. ИНЦ РАН

Как выяснили ученые, клеточное старение вызвано сокращением длины защитных участков на концах хромосом. Оно происходит вместе с изменением процессов очистки клеток от поврежденных компонентов и клеточного сигналинга (то есть способа связи между клетками). Свою роль также играет нарушение нормальной активности белков.

Как полагают в ИНЦ РАН, понимание процессов клеточного старения поможет уточнить механизмы возрастных заболеваний. Например, рака, диабета и различных болезней сердца). Кроме того, это позволит найти подходы к терапии озвученных заболеваний.

Наш научный коллектив предлагает включить в число уже известных признаков, характеризующих клеточное и биологическое старение, дисфункцию немембранных органелл, то есть нарушение их функциональной активности, структуры, а также их "сборки" / "разборки". Александр Фонин, ведущий научный сотрудник Лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга белков ИНЦ РАН

Чтобы доказать, что нарушение немембранных органелл связано со старением клеток, ученые занимались биоинформатическим анализом белков, гены которых задействованы в процессах репликативного и биологического старения. Они проверили их на склонность к спонтанному и индуцированному взаимодействию с белками-партнерами по фазовому разделению, агрегации и вовлечению в состав немембранных органелл.

Так, специалисты проанализировали взаимодействия тысячи белков, входящих в два набора данных: "гранулома" (белки, которые точно связаны с 11 известными немембранными органеллами) и "эйджиома" (белки, связанные со старением). Ученые выяснили, что 67% белков в "эйджиоме" задействованы в образовании исследуемых немембранных органелл.

Результаты анализа имеют большое значение для понимания процессов клеточного старения и могут открыть новые перспективы в медицине. В будущем изученные нами немембранные органеллы могут стать потенциальной таргетной мишенью для разработки терапий, направленных, например, на замедление старения. Александр Фонин, ведущий научный сотрудник Лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга белков ИНЦ РАН

Ранее мы писали, что Владимира Мединского единогласно избрали главой Союза писателей России.

Фото: Piter.TV