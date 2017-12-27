Satisfaction от петербургских котов: танец в поддержку ульяновских курсантов

В Петербурге коты выступили в поддержку ульяновских летчиков.

В сети набирает популярность видео петербургских котов, которые исполнили танец в поддержку ульяновских курсантов. По традиции танец сделан под композицию "Satisfaction". Кроме того, в клипе показаны титры, якобы со слов котов.

"Мы всю жизнь крутим хвостами. И нам это нравится! Всем людям это нравится. Просто прикиньтесь котиками. Отчислили? Не беда, многих из нас тоже отчислияли. Наш институт - сама жизнь...".

Ранее мы сообщали о том, что Курсанты из Ульяновска стали героями эротического ролика, за что были отчислены, а также в Ульяновской области студентов техникума не накажут за клип в поддержку "танцующих курсантов".

Видео: youTube - catmuseum