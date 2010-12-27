Госдума разрешила выбирать день регистрации брака

Россияне смогут самостоятельно выбрать дату бракосочетания.

Госдума 26 июля приняла законопроект, который дает возможность россиянам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.

В настоящее время брак регистрируется спустя месяц после подачи в ЗАГС заявления. Однако теперь, поправки дадут возможность самим выбирать время и дату бракосочетания. Прийти в ЗАГС с заявлением можно будет в период от месяца до года до желаемой даты. Стоит отметить, что дистанционно - через портал госуслуг тоже можно подать заявление.

При особых условияз ЗАГС имеет право разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака.

Новые правила вступят в силу уже 1 октября 2018 года.