Петербуржцы создали петицию, чтобы предотвратить грузоперевозки в пассажирском порту

Жители Васильевского острова негодуют нововведениями в пассажирском порту "Санкт-Петербург".

Жители города на Неве выступают против нововведений в пассажирском порту "Санкт-Петербург", расположенном на намывных территориях Васильевского острова. На этом месте планируют ввести грузовые функции.

Горожане боятся за состояние экологии и транспортную ситуацию после изменений. В связи с этим активисты создали петицию, которую отправят губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко и президенту РФ Владимиру Путину.

Реконструкция порта однозначно приведет к ухудшению транспортной и экологической ситуации на Васильевском острове Текст в петиции

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