Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Петербуржцы создали петицию, чтобы предотвратить грузоперевозки в пассажирском порту
Сегодня, 13:59
0
Shdaria
479

Петербуржцы создали петицию, чтобы предотвратить грузоперевозки в пассажирском порту

0
 
 

Жители Васильевского острова негодуют нововведениями в пассажирском порту "Санкт-Петербург".

Жители города на Неве выступают против нововведений в пассажирском порту "Санкт-Петербург", расположенном на намывных территориях Васильевского острова. На этом месте планируют ввести грузовые функции.

Горожане боятся за состояние экологии и транспортную ситуацию после изменений. В связи с этим активисты создали петицию, которую отправят губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко и президенту РФ Владимиру Путину.

Реконструкция порта однозначно приведет к ухудшению транспортной и экологической ситуации на Васильевском острове

Текст в петиции

Фото: Pixabay

Теги: новости общества , новости петербург , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5