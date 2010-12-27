Центробанк отдаст контроль за петербургскими банками Москве‍ 18 апреля

За Петербургскими банками будет следить Москва.

Банк России передает управление всеми кредитными организациями Северо-Запада от регионального управления Москве. Централизация должна избавить от влияния властей и устранить местную лояльность.

Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова сообщает, что наблюдать за банками региона станет служба текущего банковского надзора. Подразделение регулятора находится в Москве, в связи с этим контроль будет производится дистанционно. На официальных документах, предписаниях и нормативах планируется уделить особое внимание. Так, администрация региона влиять на решения местных надзорных подразделений ЦБ не сможет.

Москва возьмет на себя контроль уже 18 апреля. Предполагается, что централизация повлияет на целый ряд местных кредитных организаций, которые пользуются особым расположением ЦБ.

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