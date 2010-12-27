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В Петербурге запретят продажу спиртного во время ЧМ-2018
Сегодня, 18:04
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Shdaria
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В Петербурге запретят продажу спиртного во время ЧМ-2018

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Во время ЧМ по футболу в центре Петербурга и на территории стадиона "Санкт-Петербурга Арена" не удастся купить алкогольные напитки.

В Санкт-Петербурге во время проведения Чемпионата Мира по футболу - 2018 ограничат продажу спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству. Этот проект закона внесен в городской парламент. А 7 мая его рассмотрят парламентарии.

Согласно документу, запретят продавать алкоголь около стадиона "Санкт-Петербург Арена" в дни проведения матчей, а также за день до них. На территории Конюшенной площади, где организуют фанзону для болельщиков, продажа спиртных напитков будет невозможна в течение всего мундиаля – с 14 июня по 15 июня. Зона запрета будет обозначаться Невским проспектом, набережной Мойки, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улицы. Стоит отметить, что в заведениях общественного питания ограничения не будут действовать.

Фото: Pixabay 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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