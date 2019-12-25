Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после завершения вакцинации от COVID-19

Первая прививка была сделана президенту 23 марта, вторая - 14 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил журналистам, что Владимир Путин после второго укола компонентом вакцины от COVID-19 чувствует себя удовлетворительно, а также у него не наблюдается никаких побочных эффектов. Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, что первую дозу вакцины Путин получил 23 марта. Тогда он сообщил СМИ, что несколько дней держал на прикроватной тумбочке градусник. 14 апреля президент России сообщил, что сделал укол вторым компонентом препарата от коронавируса.

Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке и ровно как и во время компонента, и сейчас тоже никаких побочных эффектов нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также Песков заявил, что этот личный пример Путина "дал очень позитивный эффект" для продолжения вакцинации от COVID-19 во многих городах страны.

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