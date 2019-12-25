Минздрав фиксирует стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране.

Украина вышла на пик третьей волны пандемии коронавируса. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава местной системы здравоохранения Максим Степанов. Чиновник объяснил, что за последнюю неделю в больницах оказалось на две тысячи пациентов с COVID-19 меньше, чем на позапрошлой. При этом также наблюдается стабилизация по числу вызовов бригад "скорой помощи".

Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны, и сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам, мы видим отрицательное значение уровня госпитализаций.

Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Согласно последней информации, на территории Украины в красной зоне карантина оказались Киев и еще одиннадцать областей. От коронавируса погибли 37 тысяч человек за все время пандемии в стране. Зараженными считаются порядка 1,8 млн человек.

На Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac.

Фото и видео: Facebook/Міністерство охорони здоровя України