  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:30
118
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин рассказал, что вторая прививка от коронавируса прошла без побочных явлений

0 0

Президент призвал вакцинироваться переболевших коронавирусом.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что вторая прививка от коронавируса прошла без побочных явлений. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он призвал вакцинироваться от COVID-19 и тем гражданам, которые уже перенесли инфекцию.

Надо будет посмотреть, как будет у вас развиваться ситуация с титрами. И даже тем людям, которые переболели, но у которых титры исчезают, показано прививку сделать...Берегите себя и своих близких, это не пустая фраза, не пустые слова.

Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уточнил, что для него вакцинация прошла успешно, так как уже после первой дозы препарата у него зафиксирован хороший иммунный ответ организма.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж".

Видео: YouTube / Россия 24

 

Теги: владимир путин, массовая вакцинация
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии