Президент призвал вакцинироваться переболевших коронавирусом.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что вторая прививка от коронавируса прошла без побочных явлений. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он призвал вакцинироваться от COVID-19 и тем гражданам, которые уже перенесли инфекцию.

Надо будет посмотреть, как будет у вас развиваться ситуация с титрами. И даже тем людям, которые переболели, но у которых титры исчезают, показано прививку сделать...Берегите себя и своих близких, это не пустая фраза, не пустые слова. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уточнил, что для него вакцинация прошла успешно, так как уже после первой дозы препарата у него зафиксирован хороший иммунный ответ организма.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж".

Видео: YouTube / Россия 24