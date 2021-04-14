Российский президент Владимир Путин рассказал, что вторая прививка от коронавируса прошла без побочных явлений. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он призвал вакцинироваться от COVID-19 и тем гражданам, которые уже перенесли инфекцию.
Надо будет посмотреть, как будет у вас развиваться ситуация с титрами. И даже тем людям, которые переболели, но у которых титры исчезают, показано прививку сделать...Берегите себя и своих близких, это не пустая фраза, не пустые слова.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства уточнил, что для него вакцинация прошла успешно, так как уже после первой дозы препарата у него зафиксирован хороший иммунный ответ организма.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж".
Видео: YouTube / Россия 24
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