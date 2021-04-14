Информацию раскрыл первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин.

Российский президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж" днем 21 апреля. Об этом на планерном заседании Совета Федерации парламентариям рассказал первый вице-спикер Андрей Яцкин.

Заслушивание послания президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля 2021 года в 12:00 по московскому времени в центральном выставочном зале "Манеж". Андрей Яцкин, вице-спикер СФ России

Чиновник объяснил, что сенаторам трижды необходимо пройти тестирование на коронавирус перед президентским посланием. Процедуры состоятся 16, 19 и 20 апреля. В такие же условия поставлены журналисты, которые хотят быть допущенными на мероприятие.

Эксперт прокомментировал дату послания Путина к Федеральному собранию.

Видео: YouTube / Совет Федерации