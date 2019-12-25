Эксперт прокомментировал дату послания Путина к Федеральному собранию

До выступления остается две недели.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал точную дату послания Владимира Путина в Федеральному собранию. Глава государства выступит 21 апреля, а не 22, как ранее сообщало "РБК". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что в данном случае интереснее не дата, а содержание, о котором Песков не говорит.

По мнению экспертов, уже можно потихоньку подводить итоги и строить планы на будущее не только связанные с коронавирусом: складывается ощущение, что самое тяжелое время уже позади. В связи с этим можно возвращаться к реализации ранее намеченных целей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание Владимира Путина Федеральному собранию станет обращением "нового времени".

В 2020 году президент выступил с Посланием 15 января. Тогда он предложил предложил выплачивать маткапитал уже на первенца, выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет, призвал пять ядерных держав, основавших ООН, начать борьбу с угрозами глобальной войны и предложил изменить Конституцию.

Фото: kremlin.ru