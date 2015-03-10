Матвиенко: послание Путина Федеральному собранию станет обращением "нового времени"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание Владимира Путина Федеральному собранию станет обращением "нового времени". Она отметила, что произойдет фиксация системы координат, а указанные в послании поручения потребуют от законодателей оперативной реализации и корректировки работы.
Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения.
Валентина Матвиенко, российский сенатор
Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства выступит с ежегодным посланиям для ФС 21 апреля. Мероприятие полностью состоится в очном режиме. Сейчас чиновники прорабатывают его организацию. Российский сенатор Матвиенко подчеркнули, что на следующий день после послания президента Совет верхней палаты парламента проведет собственное собрание, а уже на 23 число запланировано пленарное заседание.
Фото: YouTube/Совет Федерации
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