Wildberries запускает сеть отелей на зарубежных курортах

Организация сервиса ориентирована на создание комфортных условий для семейного отдыха, особое внимание уделяется инфраструктуре для молодых родителей.

Wildberries расширяет сферу бизнеса, представляя собственную гостиничную концепцию за пределами России. Пресс-служба РВБ объявила, что уже в феврале 2026 года первая точка сети WB Travel примет гостей в Египте.

Проект реализуется совместными усилиями компаний Wildberries и Russ (РВБ), объединивших усилия с оператором путешествий Fun&Sun. Подробности запуска предоставил ТАСС.

Официальное открытие гостиницы состоится 15 февраля следующего года. В настоящее время ведется масштабная модернизация помещений — жилого фонда, главного ресторана, зон отдыха и общественных мест.

Компания намерена продолжить развитие направления и планирует дальнейшее расширение сети курортных отелей в Египте и Турции в ближайшие месяцы.

Фото: Pxhere