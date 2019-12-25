В сети появились первые кадры приквела "Игры престолов"

События в новом сериале разворачиваются за 300 лет до событий в "Игре престолов".

В сети появились первые кадры со съемок сериала "Дом дракона", который является приквелом "Игры престолов". Фото появились в Twitter-аккаунте проекта.

Были опубликованы три снимка, на которых запечатлены Рейнира и Деймон Таргариены, Корлис Веларион, Алисента и Отто Хайтауэры.

э

События в новом сериале разворачиваются за 300 лет до событий в "Игре престолов". Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе.

Премьера "Дома дракона", основанного на книге Джорджа Мартина "Огонь и кровь", состоится на HBO Max в 2022 году.

Ранее стало известно, что звезда "Игры престолов" Натали Дормер впервые стала мамой.

Фото: Twitter / House of the Dragon