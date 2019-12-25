В сети появились первые кадры голливудского ремейка "Иронии судьбы"

Режиссером американской версии выступил создатель серии картин "Бабушка легкого поведения", "Гитлер капут!" Марюс Вайсберг.

В сети появились первые кадры голливудского ремейка советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" Фотографии опубликовали в Twitter.

На снимках Марго (Надя в советском фильме), которую играет Эмма Робертс и Женя, которого играет актер Томас Манн. На кадрах герои фильма празднуют Рождество в Бостоне.

Режиссером американской версии выступил создатель серии картин "Бабушка легкого поведения", "Гитлер капут!" Марюс Вайсберг. Проектное название новой кинокартины – About Fate ("О судьбе"). Дата премьеры пока что неизвестна.

В апреле Кончаловский призвал создателей ремейка "Иронии судьбы" заплатить вдове Рязанова.

Фото: Twitter / @erobertsnews