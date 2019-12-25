Торги по продаже "Крестов" перенесли на 2025 год

Аукцион по продаже бывшего петербургского СИЗО "Кресты" перенесли до 2025 год. Соответствующие изменения появились на сайте АО "ДОМ.РФ".
Напомним, в проекте хотят реализовать общественно-деловую концепцию, при этом сохранить историческую составляющую. Решение оставят за администрацией города.
Сроки продажи "Крестов" переносят не в первый раз: торги должны были состояться в июне текущего года.
Отметим, что комплекс зданий строили с 1884 по 1892 годы по проекту архитектора Антония Томишко. Он имеет статус выявленного объекта культурного наследия.
Фото: citywalls.ru
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