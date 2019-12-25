В Петербурге СИЗО "Кресты" выставят на аукцион

Предполагается, что аукцион будет проведен в конце 2024 или в начале 2025 года.

Бывший следственный изолятор "Кресты" в центре Петербурга будет выставлен на аукцион для его дальнейшего преобразования. О таких планах ТАСС сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов в кулуарах Восточного экономического форума.

Сейчас там идут работы по кадастрированию участку и привидению его в порядок. Предполагается, что аукцион будет проведен в конце 2024 или в начале 2025 года.

В будущем проекте может быть реализована общественно-деловая концепция и сохранена историческая составляющая, конечное решение определит администрация города.

В июле в Петербурге проходили общественные обсуждения по проекту перепланировки "Крестов".

Фото: kresty.ru