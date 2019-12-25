В Петербурге стартовали общественные обсуждения по проекту перепланировки "Крестов"

Обновленный проект межевания представлен на сайте правительственного комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) с 24 июля по 2 августа. Документация подготовлена по заказу АО "Дом.РФ".

В Петербурге начались общественные обсуждения по изменению проекта межевания территории в Калининском районе, где находится бывший изолятор "Кресты". Об этом сообщило издание "КоммерсантЪ".

Обсуждения касаются территории между Арсенальной набережной и улицами Михайлова, Комсомола и Арсенальной. Большая часть участка занята "Крестами". Изменения планируется внести в постановление правительства города № 1317 от 2012 года, к которому в мае 2024 года были предложены поправки. Эти поправки и станут предметом общественных обсуждений. Обновленный проект межевания представлен на сайте правительственного комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) с 24 июля по 2 августа. Документация подготовлена по заказу АО "Дом.РФ", что указано в справке комитета.

Согласно проекту, комплекс "Кресты" будет разделен на восемь участков с разрешенным использованием под "государственное управление". Самый большой участок, площадью 2,88 га, включает два крестообразных здания и бывший изолятор. Остальные участки будут выделены по границам объектов, и общая площадь территории составит 4,17 га.

Общественные обсуждения нового проекта планировки территории будут проходить с 16 июля по 14 августа. Юристы отмечают, что проведение таких обсуждений предусмотрено Градостроительным кодексом, но на практике мнение жителей часто не учитывается властями.

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Фото: kresty.ru