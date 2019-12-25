На КАД между развязкой с Шафировским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

Погода может повлиять на сроки проведения работ.

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут бороться с колейностью. Третья и четвертая полосы будут перекрыты с 18 по 23 августа. На остальных ограничат движение до 50 км/час. Сроки могут скорректировать из-за погодных условий.

Работы будут идти в две смены. Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Также в этот период дорожные работы будут идти и на других участках КАД. С 21 по 22 августа полностью перекроют съезд №1 на развязке с Приморским шоссе в направлении Кронштадта. С 12 по 18 августа 2021 — на участке между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей.

Фото: Яндекс.Карты