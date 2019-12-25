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На КАД между развязкой с Шафировским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
Сегодня, 9:28
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На КАД между развязкой с Шафировским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

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Погода может повлиять на сроки проведения работ.

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут бороться с колейностью. Третья и четвертая полосы будут перекрыты с 18 по 23 августа. На остальных ограничат движение до 50 км/час. Сроки могут скорректировать из-за погодных условий.

Работы будут идти в две смены. Водителям приносят извинения за временные неудобства. 

Также в этот период дорожные работы будут идти и на других участках КАД. С  21 по 22 августа полностью перекроют съезд №1 на развязке с Приморским шоссе в направлении Кронштадта. С 12 по 18 августа 2021 — на участке между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей.

Фото: Яндекс.Карты

Теги: дорожные работы, кад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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