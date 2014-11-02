  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
Сегодня, 12:24
78
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

0 0

На участке будут устранять колейность.

В пятницу, 13 августа, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщил, что из-за дорожных работ на КАД будет полностью перекрыт съезд №1 на развязке с Приморским шоссе в направлении Кронштадта с 21 по 22 августа.

Работы производятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения в круглосуточном режиме, в две смены. Специалисты установят  временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтируют световую сигнализацию.

Уточняется, что сроки проведения работ могут сдвинуть из-за погодных условий.  

Движение автомобильного транспорта по съезду с внешнего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении Петербурга будет осуществляться в штатном режиме.

начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский

В управлении принесли извинения за временные неудобства. 

Ранее мы писали, какие улицы перекроют для движения с 14 августа в Петербурге.

Фото:  пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: перекрытие съезда кад, петербургё, приморское шоссе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии