На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

На участке будут устранять колейность.

В пятницу, 13 августа, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщил, что из-за дорожных работ на КАД будет полностью перекрыт съезд №1 на развязке с Приморским шоссе в направлении Кронштадта с 21 по 22 августа.

Работы производятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения в круглосуточном режиме, в две смены. Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтируют световую сигнализацию.

Уточняется, что сроки проведения работ могут сдвинуть из-за погодных условий.

Движение автомобильного транспорта по съезду с внешнего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении Петербурга будет осуществляться в штатном режиме. начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский

В управлении принесли извинения за временные неудобства.

Ранее мы писали, какие улицы перекроют для движения с 14 августа в Петербурге.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"