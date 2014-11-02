На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

В пятницу, 13 августа, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщил, что из-за дорожных работ на КАД будет полностью перекрыт съезд №1 на развязке с Приморским шоссе в направлении Кронштадта с 21 по 22 августа.
Работы производятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения в круглосуточном режиме, в две смены. Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтируют световую сигнализацию.
Уточняется, что сроки проведения работ могут сдвинуть из-за погодных условий.
Движение автомобильного транспорта по съезду с внешнего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении Петербурга будет осуществляться в штатном режиме.
начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский
В управлении принесли извинения за временные неудобства.
Ранее мы писали, какие улицы перекроют для движения с 14 августа в Петербурге.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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