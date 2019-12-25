На КАД между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения

Рабочие будут устранять колейность на участке.

В среду, 11 августа, в федеральном учреждении "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" сообщили, что на КАД, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Парашютной улицей (км 9+057 – км 10+600 внутреннего кольца и км 10+390 – км 9+790 внешнего кольца) будет перекрыта одна полоса движения.

С 12 по 18 августа 2021 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения одновременно на внутреннем и на внешнем кольце КАД. По оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Управление приносит извинения за временные неудобства.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"