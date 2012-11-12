В оплате парковки в Петербурге наблюдаются сбои

При оплате платной стоянки через мобильный интернет в Петербурге днем 27 апреля наблюдаются затруднения использования банковских карт, которые не привязаны к парковочному счету. Об этом сообщили в ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга".

Для оплаты доступны приложения "Парковки Петербурга" и "Парковки России", СМС, а также паркоматы.

Важно: чтобы платежи проходили штатно, автомобилистам рекомендуется заранее пополнять парковочный счет. Пресс-служба ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга"

В целом местные жители столкнулись сегодня с перебоями в работе мобильного интернета. По данным сайта DownDetector, поступило 171 сообщение о проблемах с доступом к сети.

