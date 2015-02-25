Экс-переводчица Пентагона призналась в выдаче секретных сведений Ирану

Мариам Томпсон грозит пожизненное заключение, несмотря на признание вины

Экс-переводчица Пентагона Мариам Томпсон призналась в попытке передачи ливанскому движению "Хезболлах" данных об убийстве военными США иранского генерала Касема Сулеймани в 3 января 2020 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министерство юстиции США.

Во время операции США в Ираке Касем Сулеймани был убит, после чего неизвестный человек связался c Мариам Томпсон. Он представился представителем "Хезболлах" и попросил о содействии.

Томпсон смогла получить доступ к информации об источниках разведки, а также личные данные, фотографии и список имен военнослужащих с настоящими именами. Она также получила доступ к информации, в которой сообщалось, какую информацию эти люди передали американским властям.

Томпсон арестовали 27 февраля 2020 года. Ей грозит пожизненное заключение, несмотря на признание вины.

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