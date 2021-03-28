На Пекин второй раз за месяц обрушилась мощная песчаная буря 

Минимальная видимость составляет не более тысячи метров.

На столицу Китая обрушилась мощная песчаная буря. По данным Центральной метеорологической службы Китая, 28 марта она затронет Внутреннюю Монголию и несколько провинций страны. Также буря не обойдет стороной города Пекин и Тяньцзинь, сообщает РБК.

Большинство районов Пекина окажутся под воздействием сильного северного ветра. Метеорологи предполагают, что буря продлится более 12 часов и утихнет ночью в воскресенье.

Это уже вторая крупная песчаная буря за месяц. В середине марта из-за плохой видимости буря привела к сильным пробкам. Также отмечались отмены и задержки авиарейсов.

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