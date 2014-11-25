Задержанного в мае в Петербурге педофила изобличили еще в двух противоправных эпизодах

Подозреваемый изобличен в половом сношении с еще двумя несовершеннолетними.

В Петербурге правоохранители изобличили подозреваемого в педофилии в совершении еще двух противоправных эпизодов в отношении несовершеннолетних. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В Петербурге в мае задержали 62-летнего мужчину, который подозревался в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В июне стало известно, что число жертв увеличилось до семи человек.

Подозреваемый дополнительно изобличен в том, что в период с 6 декабря 2018 по 31 октября 2019 совершил половое сношение и развратные действия в отношении С., 2005 года рождения (на момент совершения было 13 лет).

Также установлено, что в период с 6 декабря 2018 по 3 июля 2019 он совершил половое сношение и развратные действия в отношении П., 2006 года рождения, (на момент совершения было 12 лет).

По данным эпизодам также возбуждены уголовные дела.

Фото: Piter.tv