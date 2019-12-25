Число жертв 62-летнего петербургского педофила увеличилось до 7 человек

Дополнительно удалось установить еще трех жертв насильника.

В Петербурге, задержанного в мае 62-летнего педофила, изобличили еще в трех эпизодах противоправной деятельности в отношении несовершеннолетних. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Изначально было известно о двух жертвах мужчины – это дети 2006 и 2009 года рождения. После этого стало известно еще о двух жертвах 2006 и 2009 года рождения. Таким образом стало известно о четырех жертвах педофила.

Дополнительно установлено, что в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2020, 62-летний Н. совершал развратные действия и мужеложство в отношении подростка 2006 года рождения. Подозреваемый систематически дотрагивался рукой до наружных половых органов потерпевшего, брал в рот его половой член и т.д. Возбуждено уголовное дело по данному факту.

Также установлено, что в период с 1 июня 2019 по 19 мая 2021 года Н. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении А., 2004 года рождения и в период с 1 июня 2019 по 31 августа 2019 года в отношении Д. 2011 года рождения. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

Фото: Piter.tv