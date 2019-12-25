В Петербурге число жертв 62-летнего педофила увеличилось до 4 человек

Изначально было известно о двух жертвах мужчины – это дети 2006 и 2009 года рождения.

В Петербурге накануне задержанного 62-летнего педофила изобличили еще в двух эпизодах противоправной деятельности в отношении несовершеннолетних. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Изначально было известно о двух жертвах мужчины – это дети 2006 и 2009 года рождения.

Дополнительно удалось установить, что в период с 01 ноября 2020 по 10 мая 2021 подозреваемый совершил развратные действия в отношении Л. 2006 года рождения. И в период с 01 июня 2020 по 10 мая 2021 года он совершил иные действия сексуального характера в отношении Д. 2009 года рождения.

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