В Петербурге задержали мужчину, совратившего как минимум двух несовершеннолетних

Установлено, что подозреваемый аналогичные деяния совершал в отношении большого количества потерпевших, работа по установлению которых продолжается.

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Известно как минимум о двух противоправных эпизодах. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что в период с марта по май 2021 года, неустановленное лицо совершило действия сексуального характера в отношении М. 2009 года рождения. Также установлено, что в период с марта по май 2021 года неустановленное лицо совершило развратные действия в отношении Д. 2006 года рождения.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 19 мая был задержан 62-летний петербуржец Н., который был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанных преступлениях.

Установлено, что Н. аналогичные деяния совершал в отношении большого количества потерпевших, работа по установлению которых продолжается.

Ранее в Горелово гражданин Таджикистана изнасиловал школьницу.

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