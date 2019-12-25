В Горелово гражданин Таджикистана изнасиловал школьницу

Девочка познакомилась с мужчиной в соцсети "Вконтакте".

В поселке Горелово гражданин Таджикистана изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама пострадавшей. Она рассказала, что 18 мая вечером 33-летний гражданин Таджикистана без применения физической силы в своем доме в Горелово изнасиловал находившуюся в гостях её 15-летнюю дочь. Девочка познакомилась с мужчиной в соцсети "Вконтакте".

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне неизвестный избил и изнасиловал 70-летнюю пенсионерку на Будапештской улице.

Фото: Piter.tv