В Горелово гражданин Таджикистана изнасиловал школьницу

В поселке Горелово гражданин Таджикистана изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию обратилась мама пострадавшей. Она рассказала, что 18 мая вечером 33-летний гражданин Таджикистана без применения физической силы в своем доме в Горелово изнасиловал находившуюся в гостях её 15-летнюю дочь. Девочка познакомилась с мужчиной в соцсети "Вконтакте".
Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне неизвестный избил и изнасиловал 70-летнюю пенсионерку на Будапештской улице.
Фото: Piter.tv
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