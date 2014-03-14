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В Петербурге завершается прием заявок на конкурс эскиза памятника Гумилеву
Сегодня, 16:30
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге завершается прием заявок на конкурс эскиза памятника Гумилеву

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Итоги подведут 15 декабря.

Комитет по градостроительству и архитектуре напомнил, что до 19 ноября можно стать участником архитектурного конкурса на эскизный проект памятника поэту Николаю Гумилеву. Его собираются установить в Кронштадте.

В конкурсе могут принять участие архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники, а также творческие коллективы. Подать заявку можно онлайн. Сам проект нужно будет представить в период с 19 ноября по 8 декабря 2021 года. Награждение победителей состоится 15 декабря.

Победитель конкурса получит 1 млн рублей.

Стать участником Конкурса можно подав заявку:

Ранее КГА объявил конкурс на концепцию благоустройства сада Жореса Алферова. Призовой фонд составляет полмиллиона рублей.

Теги: архитекторы, конкурс, николай гумилев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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