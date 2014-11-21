КГА проводит конкурс на тематическое благоустройство сада Жореса Алферова

Подать заявку нужно до 3 декабря.

В Петербурге стартует архитектурный конкурс по созданию тематического благоустройства в саду Жореса Алферова в Калининском районе. Участниками могут стать архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники, причем не только отдельные мастера, но и коллективы. Конкурс проводит комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Участнику нужно сформулировать идею оформления сада, связанную с именем нобелевского лауреата по физике, а также создать эскизы малых архитектурных форм, которые могли бы украсить сад.

У конкурса будет всего один этап. Итоги подведут с 14 по 16 декабря, а заявку нужно подать до 3 декабря. Призовой фонд конкурса составляет полмиллиона рублей.

Все положения конкурса можно прочитать здесь.

Сад получил свое название в 2019 году. Он находится между проспектом Науки и улицей Верности.

Фото: Instagram /@yuriy_tumanov