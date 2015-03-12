С момента трагедии положение семьи изменилось.

Активисты из Красносельского района сообщили изданию "КП-Петербург" об установке памятника на могиле 9-летнего Паши, который был похищен, изнасилован и убит 38-летним Петром Жилкиным. По словам общественников, собиравших средства для семьи мальчика, на прощание и помощь его родителям с шестью младшими братьями и сестрами было собрано почти 900 тысяч рублей. Оставшуюся сумму в размере 251 тысячи рублей семья передала в детский дом ЛОГБУ "ЛО МРЦ".

После завершения монтажных работ волонтеры возложили цветы к мемориалу. Активисты группы "Я выбираю чистый район" во "ВКонтакте" отметили, что этот монумент является символом их бесконечной любви и живой памяти. Они выразили надежду, что ребенок обрел долгожданный покой в звездном небе, и пообещали никогда не забывать о нем.

Трагедия произошла после того, как Паша пропал в конце января 2026 года. Из-за особенностей здоровья он не посещал школу, так как родители не успели пройти необходимых врачей, а администрация учебного заведения отказывала в приеме из-за бюрократических процедур. В результате ребенок часто оставался без присмотра и подрабатывал мойщиком фар на парковке торгового центра, где его и высмотрел злоумышленник. Преступник заманил мальчика в машину предложением фастфуда и отвез в свой коттедж на юго-западе города. Когда Паша пригрозил сообщить о случившемся в полицию, строитель убил его.

С момента трагедии положение семьи изменилось. Уголовное дело в отношении матери (многодетной воспитательницы семи детей) по статье о неисполнении родительских обязанностей было возбуждено, но вскоре прекращено. Как рассказал адвокат семьи Никита Сорокин, после происшествия в их тесной квартире сделали ремонт, а самой женщине выдали жилищный сертификат. С помощью риелтора семья планирует переехать в отдельный дом. Вопросы с устройством шестерых младших детей в детские сады и школы решены при поддержке администрации, за что родственники благодарны властям. Социальные службы продолжают курировать семью, хотя мать до сих пор получает анонимные жалобы, которые при проверках оказываются ложными.

Судебный процесс в отношении Петра Жилкина продолжается. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Защитник семьи отметил, что подсудимый продолжает вести себя вызывающе: при первой встрече с матерью убитого ребенка он перепутал ее имя, назвав Клавдией, после чего неловко попытался извиниться. Адвокат уточнил, что потерпевшая не слышала этих слов, однако у мужчины еще будет возможность высказаться более внятно. Ожидается, что приговор может быть вынесен уже весной.

Сам Жилкин отрицает намеренное убийство. Он утверждает, что после совершения преступления хотел отвезти мальчика обратно родителям и откупиться деньгами, однако следствие расценивает эти показания как попытку уйти от ответственности за содеянное.

Ранее мы сообщили о том, что убийца 9-летнего Паши в Петербурге извинился перед матерью, но перепутал её имя.

Фото: ВКонтакте / Я Выбираю чистый район (Daria Konsta (Sazonova))

