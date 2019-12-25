На контрольных прокатах сборной РФ в Петербурге почтили память комментатора Гришина

На его рабочем месте в "Юбилейном" установили букет белых роз, а голос комментатора прозвучал под сводами арены.

Во время контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию во дворце спорта "Юбилейный" зрители и участники почтили память известного спортивного комментатора Александра Гришина, трагически погибшего в августе этого года. Под сводами арены прозвучал его голос, а на комментаторской позиции, где он работал много лет, был установлен букет белых роз.

Александр Гришин погиб 5 августа на железнодорожной станции Битца в Московской области. По данным правоохранительных органов, причиной трагедии стал переход путей в неположенном месте. Комментатору было 47 лет.

Карьера Гришина началась в 2002 году на телеканале 7ТВ. С 2004 по 2015 год он работал на телеканале "Спорт" (позднее — "Россия-2"), с 2015 по 2018 год — на "Матч ТВ". Комментатор освещал пять Олимпиад, чемпионаты мира и Европы по футболу и фигурному катанию. С 2018 года он сотрудничал с Первым каналом.

Фото: Telegram / Лапидарность | Влад Жуков