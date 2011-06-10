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Погиб спортивный комментатор Александр Гришин
Сегодня, 13:09
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Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

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Ему было 47 лет.

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на супругу комментатора Анастасию Гришина.

По ее словам, Александр Гришин погиб в результате несчастного случая. Она подчеркнула, что это произошло "на железнодорожной платформе в сильный дождь"

Александр Гришин начал карьеру комментатора в 2002 году. Он работал на телеканалах "7ТВ", "Спорт", "Матч ТВ". С 2018-го Гришин комментировал соревнования по фигурному катанию на Первом канале.

Ранее мы сообщали, что умер первый вокалист хэви-метал группы Iron Maiden.

Фото: соцсети Александра Гришина

Теги: александр гришин, гибель, комментатор, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Спорт,

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